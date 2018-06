NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs <EURUS.FX1> ist am Montag unter der Marke von 1,24 US-Dollar gefallen und hat die Verluste im späten Handel noch ein wenig ausgeweitet. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Abend mit 1,2323 Dollar gehandelt. Im frühen Handel war der Euro zeitweise bis auf 1,2467 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2391 (Freitag: 1,2372) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8070 (0,8083) Euro.

Ein Händler verwies vor allem auf die jüngste Abstufung der französischen Großbank BNP Paribas <PBNP.PSE> <BNP.FSE> durch die Ratingagentur Fitch. Das belaste die europäische Gemeinschaftswährung. Zuvor hatte die Ankündigung der chinesischen Notenbank, ihre Wechselkurspolitik zu ändern, den Euro gestützt. Allerdings relativierte sich die Zuversicht derjenigen, die von einer spürbaren Aufwertung des Yuan zum Dollar ausgegangen waren.