Basel (dpa) - Die weltweit größte Messe für Gegenwartskunst «Art Basel» ist am Sonntag mit einem Besucherrekord beendet worden. In diesem Jahr zog der Treffpunkt der internationalen Kunstwelt mehr als 62 500 Künstler, Sammler, Kuratoren und Kunstliebhaber aus aller Welt an.

Die Sammler hätten das künstlerische Material und die Standpräsentationen die ganze Woche hindurch mit starken Umsätzen belohnt, erklärten die Veranstalter.

Etwa 300 Galerien aus aller Welt boten Arbeiten von mehr als 2500 Künstlern an. Dazu gehörten Klassiker der Moderne, aber auch Werke junger Künstler, die vor allem in dem Sonderbereich «Art Statements» zu waren. Mit 72 Galerien waren die USA am stärksten vertreten, gefolgt von Deutschland mit 53.

www.artbasel.com