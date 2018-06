Komorowski verfehlt absolute Mehrheit

Warschau (dpa) - Die Präsidentenwahl in Polen wird in einer Stichwahl entschieden. Nach ersten Prognosen liegt der liberalkonservative Bewerber, der amtierende Parlamentschef Bronislaw Komorowski, deutlich vorn. Komorowski bekam demnach zwischen 45,7 und 40,7 Prozent der Stimmen. Sein nationalkonservativer Herausforderer Jaroslaw Kaczynski, Zwillingsbruder des tödlich Verunglückten Präsidenten Lech Kaczynski, kam auf zwischen 35,8 Prozent und 33,2 Prozent der Stimmen. Komorowski verfehlte jedoch die absolute Mehrheit. Deshalb kommt es am 4. Juli zur Stichwahl gegen Kaczynski.

Koalition will Sparpaket aufteilen

Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalition will das Sparpaket in zwei Gesetze aufteilen. Das sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Otto Fricke, der «Berliner Zeitung». Es werde einen Teil geben, der keine Zustimmung des Bundesrat benötige, und einen kleineren Teil, der zustimmungspflichtig sei. Hintergrund: Sollte Rot-Grün wie angekündigt eine Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen bilden, verlieren Union und FDP die Mehrheit in der Länderkammer. Das Sparpaket soll bis 2014 Einsparungen von rund 80 Milliarden Euro bringen.

«Akte Mixa»: Alkohol und sexuelle Übergriffe?

Andechs (dpa) - Immer neue Details drohen aus dem Rücktritt des Augsburger Bischofs Walter Mixa einen Kirchenskandal zu machen. In einer «Akte Mixa» soll unter Bezug auf Leute aus seinem Umfeld von Alkoholismus und von sexuellen Übergriffen die Rede sein. Das berichtet die «Süddeutsche Zeitung». Die «Akte Mixa» soll auch Papst Benedikt XVI. bei der Entscheidung über das Rücktrittsgesuch des Bischofs gesehen haben. Trotz des Konflikts mit Mixa, der die Rückkehr in sein Amt fordert, will sich der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, mit ihm aussöhnen.

Ärger um Einreiseverbot für Niebel in Gazastreifen