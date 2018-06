New York (dpa) - Ein US-Bürger pakistanischer Herkunft hat sich zu dem gescheiterten Bombenattentat auf den Times Square in New York bekannt. Der 30-jährige Faisal Shahzad erklärte vor einem Haftrichter in Manhattan, er bekenne sich «schuldig und hundert Mal mehr». Er hatte versucht, am 1. Mai auf dem belebten Platz mitten in Manhattan eine Autobombe zu zünden. Das Attentat misslang. Shahzad wurde zwei Tage später festgenommen. Ihm droht lebenslange Haft.

