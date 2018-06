Frankfurt/Main (dpa) ­ Schauspieler Daniel Brühl (32) geht unter die Autoren. «Sein Buch über Barcelona erscheint nächstes Frühjahr im Ullstein Verlag», bestätigte eine Sprecherin des Schauspielers («Good bye Lenin!», «Inglourious Basterds») der dpa in Frankfurt.

«Es ist ein Stadtführer, keine große Literatur», wird Brühl auf dem Internet-Modeportal «wwd.com» zitiert. «Ich wollte nichts Anspruchsvolles schreiben, sondern etwas Einfaches - das, was ich mit meinen Augen sehe und von dem ich hoffe, dass die Leute es auch mögen.» Brühl wurde in Barcelona geboren und lebt in Berlin.