Washington/Kabul/Brüssel (dpa) - Der Oberbefehlshaber der internationalen Truppen in Afghanistan, US-General Stanley McChrystal, ist nach scharfer Kritik an der US-Regierung ins Weiße Haus zitiert worden.

Er solle dort bereits an diesem Mittwoch Rede und Antwort zu Äußerungen stehen, die in einem Porträt über ihn im US-Musikmagazin «Rolling Stone» wiedergegeben werden, berichteten amerikanische Medien am Dienstag. US-Präsident Barack Obama sei «wütend» wegen des Artikels, meldete der Fernsehsender MSNBC.

McChrystal bat unterdessen bereits darum, seine «aufrichtige Entschuldigung» wegen des Artikels zu akzeptieren. Die Äußerungen entsprächen nicht seinen «Prinzipien von persönlicher Ehre und Integrität», hieß es in einer am Dienstag in Kabul von McChrystal veröffentlichten Erklärung weiter.

Dem Porträt zufolge hat McChrystal die Afghanistan-Politik der US- Regierung heftig kritisiert sowie führende Regierungsmitglieder und Diplomaten angegriffen, darunter Vizepräsident Joe Biden und den amerikanischen Botschafter in Kabul, Karl Eikenberry.

Die NATO stellte sich in einer ersten Stellungnahme unterdessen hinter den US-General. «Der Artikel im "Rolling Stone" ist bedauerlich, aber es ist nur ein Artikel», sagte ein Sprecher in Brüssel. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen habe weiterhin «volles Vertrauen in General McChrystal und dessen Strategie».