Zuzenhausen (dpa) - Mit bescheidenen Erwartungen geht 1899 Hoffenheim in die dritte Spielzeit in der Fußball-Bundesliga. «Wir dürfen keinen Träumereien nachgeben. Unser Ziel ist es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben», sagte Tom Starke nach dem offiziellen Trainingsstart in Zuzenhausen.

Der Torwart vom Zweitligisten MSV Duisburg ist neben Peniel Mlapa von 1860 München einer von bisher zwei Neuzugängen bei den Kraichgauern. «Zwei Offensivkräfte sollen folgen», kündigte Manager Ernst Tanner an. Trainer Ralf Rangnick ist nach dem Rücktritt von Geschäftsführer Jan Schindelmeiser und dessen Nachfolger Tanner wieder der «starke Mann» bei 1899. «Wir wollen nicht von Platzierungen reden, sondern wieder den erfrischenden Fußball spielen, durch den 1899 ein Markenzeichen wurde», sagte Rangnick.

Der 51-jährige Fußballlehrer konnte nur eine kleine Gruppe beim ersten Training beobachten. Außer den WM-Teilnehmern Chinedu Obasi (Nigeria) sowie Isaac Vorsah und Prince Tagoe (Ghana) muss Rangnick in der ersten Vorbereitungsphase auch auf die verletzten Demba Ba, Tobias Weis, Matthias Jaissle und Carlos Eduardo verzichten. Eduardo steht noch eine Operation am Ohr bevor.

Nationalspieler Andreas Beck, der dem erweiterten WM-Kader von Joachim Löw angehörte, erhielt Sonderurlaub. Komplett wird der 1899- Kader erst zum zweiten Trainingslager ab dem 21. Juli im österreichischen Leogang sein. Dann Rangnick will die Trainings- Intensität gegenüber der letzten Runde, die mit einem elften Platz endete, «deutlich erhöhen» und athletischen Grundlagen verbessern. Am diesem Mittwoch fährt der Bundesligist zu einem fünftägigen Trainingslager nach Baiersbronn in den Schwarzwald. Das erste Testspiel findet erst am 14. Juli in Ober-Ramstadt bei Darmstadt statt.