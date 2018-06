Stimmung in der Wirtschaft hellt sich überraschend auf

München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni nach dem Dämpfer im Vormonat überraschend wieder leicht aufgehellt. Der Geschäftsklimaindex stieg dank besserer Einschätzungen der befragten Unternehmen zur aktuellen Geschäftslage von 101,5 Punkten auf 101,8 Punkte, wie das ifo Institut für Wirtschaftsforschung am Dienstag in München mitteilte. Die Zukunftserwartungen trübten sich dagegen etwas ein. «Dennoch sind die Unternehmen weiter zuversichtlich, die Konjunkturerholung setzt sich fort», sagte ifo-Präsident Hans-Werner Sinn. Die meisten Experten hatten mit einem leichten Rückgang des ifo-Index gerechnet.

Merkel: Sparpaket keine Bremse für Weltwirtschaft

Berlin (dpa) - Der deutsche Sparkurs wird nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht zu einer Wachstumsbremse für die Weltwirtschaft. Wenn Deutschland bis 2014 klug spare und die Schuldenbremse einhalte, würden mehr Wachstum und Beschäftigung ausgelöst. «Dann wird das nicht zu einer Wachstumsbremse werden», sagte Merkel am Dienstag beim Treffen der 80 deutschen Industrie- und Handelskammern in Berlin. Vor dem G20-Gipfel in Kanada hatte US- Präsident Barack Obama die G20-Staaten vor übertriebenen Sparmaßnahmen gewarnt. Das könne die Erholung der Weltwirtschaft erheblich gefährden.

China wertet Yuan auf

Peking (dpa) - Auf wachsenden internationalen Druck hat China am Dienstag seine Währung um 0,42 Prozent gegenüber dem US-Dollar aufgewertet. Die chinesische Zentralbank legte den Kurs des Yuan zum Dollar beim Fixing auf 6,7980 fest. Das ist nach Angaben der den staatlichen Medien Chinas der höchste Stand des Yuan zum Dollar seit Juli 2005. China hatte den Yuan zuvor zwei Jahre lang fest an die amerikanische Währung gekoppelt. Die USA hatten seit längerem kritisiert, China halte seine Währung künstlich tief und verzerre so den Wettbewerb. Dies sei ein Hindernis für die Weltkonjunktur.

EU lässt WestLB zappeln