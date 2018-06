München (dpa) - Der Elektrokonzern Siemens hat einen neuen obersten Korruptionsbekämpfer gefunden. Nach dem Wechsel von Andreas Pohlmann zu dem von einer Schmiergeld-Affäre gebeutelten Anlagenbauer Ferrostaal soll sich der bisherige Siemens-Deutschland-Chef Josef Winter künftig um die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften bei dem Unternehmen kümmern.

Als Chief Compliance Officer werde Winter für operative und Vertriebsthemen zuständig sein, teilte Siemens am Dienstag in München mit. Alle rechtlichen Compliance-Themen werden vom Siemens-Juristen Klaus Moosmayer verantwortet.

Mit der personellen Neuordnung will der Konzern, der durch einen milliardenschweren Korruptionsskandal vor Jahren in seine bisher schwerste Krise geraten war, das Compliance-System entbürokratisieren und praxistauglicher machen. Über die Personalie berichtete auch das «Handelsblatt» (Dienstag). Eigentlich sollte Winter zum 1. Juli in den Industriesektor wechseln und dort den Vertrieb und die wirtschaftliche Weiterentwicklung verantworten.

Nach dem Wechsel von Pohlmann in den Ferrostaal-Vorstand habe Siemens aber rasch eine hochkarätige Nachfolgeregelung gebraucht, hieß es im «Handelsblatt». In der Compliance-Organisation von Siemens seien mittlerweile rund 600 Mitarbeiter beschäftigt. Das System solle alltagstauglicher gestaltet werden, ohne im Anti-Korruptionskampf nachzulassen, hieß es in der Zeitung. Man sei nach Bekanntwerden der Schmiergeldaffäre beispielsweise bei Formalien teilweise über das Ziel hinausgeschossen.

Siemens bezeichnete Winter als den idealen Kandidaten für den Posten - nicht zuletzt wegen seiner langjährigen internationalen Vertriebserfahrung. «Mit der neuen Aufstellung werden wir die hohen Compliance-Standards nicht nur beibehalten, sondern sie gleichzeitig besser als Wettbewerbsvorteil für unser operatives Geschäft nutzen können», erklärte Siemens-Vorstand Peter Solmssen. Der von der US- Börsenaufsicht bestellte Anti-Korruptionsaufseher bei Siemens, Theo Waigel, begrüßte die Neuaufstellung.