Johannesburg (dpa) - Otto Rehhagel will heute mit Griechenland den Vorrunden-K.o. bei der Fußball-Weltmeisterschaft vermeiden. Im letzten Spiel der Gruppe B um 20.30 Uhr steht der Europameister von 2004 gegen Tabellenführer Argentinien allerdings vor einer hohen Hürde. Zur gleichen Zeit dürfen auch Südkorea und Nigeria in Durban auf den Verbleib im Turnier hoffen. Bereits um 16.00 Uhr ermitteln die punktgleichen Teams aus Mexiko und Uruguay den Sieger in der Gruppe A. Für Südafrika und Frankreich geht es in der heutigen Begegnung wohl nur noch um die Ehre.

