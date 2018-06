Berlin (dpa) - In Deutschland wächst die Lust an Kneipen ohne Qualm. Das hat eine Analyse des Deutschen Krebsforschungszentrums ergeben. Sprach sich im Jahr 2005 bei repräsentativen Umfragen erst die Hälfte der Deutschen für rauchfreie Gaststätten aus, sind es jetzt fast drei Viertel der Befragten. Selbst unter Rauchern wuchs die Zustimmung nach der Einführung der Nichtraucherschutzgesetze von 26 auf 41 Prozent. Die Forscher kritisierten aber, dass es in Deutschland keine einheitlichen Raucherregeln für Gaststätten gibt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.