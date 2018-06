Berlin (dpa) - Beim neuen innerdeutschen Schulleistungsvergleich sind Bayern und Baden-Württemberg die klaren Sieger. Das erfuhr die dpa. Aber auch Sachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen konnten sich in der Spitzengruppe platzieren. Schlusslicht ist in fast allen Disziplinen Bremen. Der Test wurde erstmals auf Basis der neuen bundesweiten Bildungsstandards durchgeführt. Dabei wurden die Leistungen in Deutsch und Englisch von 41 000 Schülern der 9. Klasse untersucht. Der Test löst den bisherigen PISA-Bundesländer-Vergleich ab.

