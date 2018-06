Johannesburg (dpa) - Ganz Fußball-Deutschland bangt mit den Hoffnungsträgern Schweinsteiger, Özil & Co. Die DFB-Elf muss am Abend im Soccer-City-Stadion von Johannesburg gegen Ghana gewinnen, um ins WM-Achtelfinale einzuziehen. Noch nie ist eine deutsche Nationalmannschaft bei einer WM schon in der Vorrunde gescheitert.

«Die Mannschaft hat dieses Selbstbewusstsein und die innere Überzeugung, dass wir ein Spiel gegen Ghana auch gewinnen können», erklärte Bundestrainer Löw vor dem Gruppen-Endspiel. Der Stuttgarter Cacau soll für den gesperrten Stoßstürmer Miroslav Klose, der beim 0:1 gegen Serbien eine Gelb-Rote Karte gesehen hatte, gegen die Afrikaner von Beginn an spielen.

Der DFB-Chefcoach wird seine 23 Spieler, die auch die Nacht vor dem Ghana-Spiel im Stammquartier in Erasmia verbrachten, am Vormittag nochmals zu einem kurzen «Anschwitzen» auf den Hotel-Sportplatz bitten. «Dann werden wir noch einige Dinge durchsprechen und wichtige Hinweise geben», verriet Löw. Nach dem Mittagessen und einer kurzen Mittagsruhe steht ab 18.00 Uhr vom Hotel Grand Velmoré die rund einstündige Busfahrt nach Johannesburg an. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

DFB-Präsident Theo Zwanziger hat nochmals erklärt, dass auch ein Ausscheiden nach dem letzten Gruppenspiel nicht automatisch das Ende der Bundestrainer-Zeit von Löw bedeuten müsse. Erst einmal würde man sich dann wie abgesprochen zu einem Gespräch treffen. Für Löw sind ein Vorrunden-K.o. und damit verbundene mögliche Entscheidungen für die eigene Zukunft jetzt ohnehin kein Thema. «Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Trainer während des Turniers ausgetauscht wird. Deshalb werde ich Ihnen am Donnerstag noch in dem Amt begegnen», erklärte der 50-Jährige zuversichtlich.