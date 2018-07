Experten sehen Konjunktur-Lok wieder unter Volldampf

München/Nürnberg/Essen (dpa) - Rund zwei Jahre nach dem Ausbruch der globalen Finanzkrise sehen Konjunkturforscher die deutsche Wirtschaft wieder unter Volldampf. Die Konjunkturerholung gewinne an Fahrt und mache bisherige Wachstumsprognosen hinfällig, erklärten das Münchner ifo Institut und das Essener Institut RWI. Beide Institute korrigierten am Mittwoch ihre Wachstumsprognosen nach oben. Auch auf dem Arbeitsmarkt setzt sich nach Experteneinschätzung die Entspannung fort. Zuversicht herrscht auch bei Verbrauchern, obwohl sie mit sinkenden Einkommen rechnen, wie die jüngste GfK-Konsumklimastudie ergab. Nach zunächst vorsichtigeren Prognosen rechnet das ifo Institut inzwischen für 2010 mit einem Wirtschaftswachstum von 2,1 Prozent.

Kehrtwende: Bundesarbeitsrichter kippen Tarifeinheit

Erfurt (dpa) - Das Bundesarbeitsgericht hat die Tarifeinheit gekippt und lässt damit mehr Konkurrenz unter großen und kleinen Gewerkschaften zu. Mit der Entscheidung der Richter vom Mittwoch (10 AS 2/10 und 10 AS 3/10) wird der jahrzehntelange Grundsatz «Ein Betrieb - ein Tarifvertrag» aufgegeben. Damit sind künftig in einem Unternehmen mehrere Tarifverträge wie bei der Lufthansa oder in vielen Krankenhäusern nicht mehr die Ausnahme, sondern möglicherweise die Regel. «Das Bundesarbeitsgericht (BAG) macht den Weg frei für eine grundsätzliche Neuausrichtung des deutschen Tarifrechts», sagte BAG-Sprecher Christoph Schmitz-Scholemann. Arbeitgeberverbände sehen den «Betriebsfrieden» in Gefahr.

Geständnis im Prozess um MAN-Schmiergeldskandal

München (dpa) - Im ersten Prozess um den Schmiergeldskandal bei dem Maschinenbau- und Nutzfahrzeugkonzern MAN hat ein ehemaliger Top- Manager ein Geständnis abgelegt. Er habe 2004 die Zahlung von rund neun Millionen Euro veranlasst, um an einen Großauftrag in Kasachstan zu kommen, sagte der 66-Jährige Heinz Jürgen M., der bis 2007 an der Spitze der damaligen Sparte MAN Turbo stand, am Mittwoch am Landgericht München. Die Summe habe der Kunde als «Markteintrittsgebühr» verlangt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Manager Bestechung ausländischer Amtsträger vor. Die Schmiergeldaffäre bei dem Münchner DAX-Konzern hatte fast die gesamte Führungsspitze die Posten gekostet - darunter auch Ex-Vorstandschef Håkan Samuelsson.

RWI hebt Konjunkturprognose deutlich an