New York (dpa) - Fans von Lady Gaga freuen sich, Kritiker haben einen Grund mehr, die Nase zu rümpfen: Die 24 Jahre alte Pop-Sirene ist erneut Cover-Girl der US-Musikzeitschrift «Rolling Stone» - nur mit Tanga bekleidet und zwei Sturmgewehren vor der Brust.

Das Foto machte Starfotograf Terry Richardson. Die Juli/August-Ausgabe des Magazins sorgt aber im Moment nicht so sehr wegen Gaga für Furore, sondern weil sie abfällige Äußerungen über Regierungsmitglieder von US-General Stanley McChrystal, dem Oberbefehlshaber der internationalen Truppen in Afghanistan, zitiert.

Lady Gaga war bereits im Juni 2009 - nur mit Seifenbläschen bedeckt und von David LaChapelle fotografiert - auf dem Titel des «Rolling Stone» in den USA.

Der Musiksender MTV stellte das neue Interview mit Gaga am Dienstagabend online vor. Darin beruhigt die Sängerin ihre Fans, dass keine Symptome für Lupus bei ihr diagnostiziert wurden. Sie hatte wenige Tag zuvor in der Talkshow von Larry King geäußert, dass die schwere Immunkrankheit in ihrer Familie vorkommt. Die Information hatte Bestürzung unter ihren Fans hervorgerufen.

Am letzten Wochenende war Lady Gaga mit dem Gesetz in Berührung gekommen: Sie drang - spärlich bekleidet - in das Clubhaus der New York Yankees ein, um den Baseballern nach einem verlorenen Spiel Trost zu spenden. Das Management des Traditions-Teams aus der Bronx war alles andere als begeistert.