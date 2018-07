Valencia (dpa) - Formel-1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone hat für seinen PS-Zirkus einen großen Wunsch. Für ihn wäre die Fahrer-Kombination Sebastian Vettel und Fernando Alonso bei Ferrari eine Riesenattraktion.

«Ich denke, die beiden wären ein optimales Team, die sich auf ihre Art sehr gut ergänzen würden», sagte der 79-Jährige in einem Interview mit dem Magazin «Sport-Bild». «Sebastian Vettel hat die Klasse, eine WM zu gewinnen. Fernando hat das schon bewiesen.» Sie würden sich beide mit großem Respekt begegnen, «trotz der großen Konkurrenz», ist sich Ecclestone sicher.

Auch der zweimalige Weltmeister aus Spanien hätte nichts dagegen, mit dem 22 Jahre alten Talent aus Deutschland für die Scuderia zu fahren. «Stimmt, ich hätte damit überhaupt kein Problem», sagte er ebenfalls der «Sport-Bild». Alonso fährt seit dieser Saison für Ferrari, Vettel ist bis 2012 an Red Bull gebunden. In dieser und der nächsten Saison bildet Alonso gemeinsam mit dem Brasilianer Felipe Massa das Piloten-Duo, Vettels Teamkollege ist bis Ende 2011 der Australier Mark Webber.

Vor seinem zweiten Heim-Rennen in Valencia nach dem Barcelona- Grand-Prix rangiert Alonso (94 Punkte) in der WM-Wertung auf Platz vier vor Vettel (90). An der Spitze liegt das McLaren-Duo Lewis Hamilton (109) und Jenson Button (106) vor Webber (103).

Die WM hat der Spanier noch nicht abgeschrieben. Seine Hoffnung vor dem neunten von 19 Saisonläufen setzt er in den überarbeiteten Ferrari F10. Er sehe «das Glas als halb voll an». Zwar müsse er zugeben, «dass die Ergebnisse bisher nicht immer unserem Potenzial entsprachen. Aber wir sind noch mittendrin im Titelkampf.»

Alonso betonte, dass er sich sehr wohlfühle bei den Italienern. «Da sind zwei zwei zusammengewachsen, die irgendwie immer zusammengehört haben.»