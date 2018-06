München (dpa) - München träumt vom weiß-blauen Wintermärchen, aber nach der Ernennung zur Kandidatenstadt der Winterspiele 2018 ist nicht bei allen das olympische Feuer entbrannt.

Naturschützer warnen vor irreversiblen Umweltschäden und Millionenkosten für die Steuerzahler, Anwohner fürchten eine Dauerbaustelle ohne späteren Nutzen, und das Netzwerk «NOlympia» will in Kürze ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen. Im Münchner Rathaus will die Opposition bei der rot-grünen Regierung der Stadt zu wenig olympischen Geist bei der Bewerbung ausgemacht haben. Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) wird vorgeworfen, er kümmere sich zu wenig um die Olympiakritiker im bayerischen Oberland.

Die Münchner Olympiamacher nehmen den Widerstand vor allem in Garmisch-Partenkirchen, wo die alpinen Wettbewerbe stattfinden sollen, und Oberammergau (Biathlon) ernst, wie Michael Vesper, Aufsichtsrat der Bewerbungsgesellschaft, am Dienstag im Jubel um die IOC-Entscheidung versicherte. Er rief die Kritiker dazu auf, «mitzuwirken, statt nur dagegen zu sein». Der dreifache Rodel- Olympiasieger Georg Hackl teilt die Sorgen der Gegner, «aber wir müssen ihnen die Angst vor Zerstörung nehmen».

München und Garmisch liegen sich seit Monaten wegen der Olympiabewerbung im Clinch. Ude will sich trotz der Kritik von CSU und FDP nicht einmischen. Es sei kontraproduktiv, von München aus kluge Ratschläge zu erteilen, sagte der OB. Die Bewerber-Gesellschaft hat allerdings erkannt, dass die gesamte Bewerbung mit dem Widerstand aus dem Oberland auf der Kippe steht. Deshalb eröffnete Bewerbungschef Willy Bogner gemeinsam mit Horst Seehofer (CSU) Ende Mai ein Bürgerbüro in Garmisch-Partenkirchen, und der Ministerpräsident appellierte an die Bevölkerung: «Man sollte verliebt sein ins Gelingen».

Thomas Schmid, Bürgermeister der Marktgemeinde am Fuße der Zugspitze, sagt, die Bewohner des Ortes stünden «zu zwei Dritteln» hinter der Kandidatur. Doch der Widerstand wächst. Aus Oberammergau ist zu hören, dass ein Viertel der Grundstückseigentümer ihr Land nicht für die vorübergehende olympische Nutzung hergeben wollen. Der sogenannte Gestattungsvertrag, mit dem die Übernahme geregelt werden soll, liegt im Entwurf bereits vor. Danach sollen die Grundstückseigentümer vom 1. April 2016 bis 31. Juli 2018 ihr Land abtreten, die jährliche Erstattung je Quadratmeter reicht von 40 Cent für einen Parkplatzbau in Oberammergau bis 1,50 Euro für ein Stadion in Garmisch-Partenkirchen.

Das IOC gab der Münchner Bewerbung in fünf von elf Kategorien Bestnoten und lobte vor allem die Umweltfreundlichkeit. Der Grünen- Abgeordnete Ludwig Hartmann, Mitbegründer des Aktionsbündnisses «NOlympia», wies nach Münchens Ernennung zur Kandidatenstadt auf «die dunkle Seite der olympischen Medaille hin» und sprach von «null Transparenz, fehlender demokratischer Kontrolle, Knebelungsverträgen für die austragenden Orte, explodierenden Kosten und größenwahnsinnigen Straßenbauprojekten». Vor allem für die Bewerbergemeinden in den Bergen würden die Spiele zum unkalkulierbaren ökologischen, ökonomischen und für viele ihrer Bewohner auch zum sozialen Risiko werden, meinte Hartmann.