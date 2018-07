Inhalt Seite 1 — Mixa gibt nach und bittet um Verzeihung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Augsburg (dpa) - Nach wochenlangem Hin und Her fügt sich Walter Mixa dem Vatikan und liebäugelt nicht mehr mit einer Rückkehr auf den Augsburger Bischofsstuhl. In einer gemeinsamen Erklärung mit der Bistumsleitung stellte der 69-Jährige am Mittwoch klar, dass er seinen Rücktritt nicht mehr infrage stellt.

Zugleich bat er in einem offenen Brief die Gläubigen des Bistums um Vergebung: «Ich bin in vieler Hinsicht schuldig geworden und bitte alle, die ich enttäuscht habe, nochmals nicht nur um Verständnis, sondern auch um Verzeihung.» Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken reagierte erleichtert auf die neue Entwicklung.

Die Bistumsleitung, Mixa und die Anwälte beider Seiten hatten sich am Dienstag auf die Fünf-Punkte-Erklärung verständigt. Mixa werde der Einladung des Papstes zu einem Gespräch in Rom Anfang Juli nachkommen, dabei aber seinen Rücktritt und dessen Umstände nicht infrage stellen, heißt es darin. Für den Druck, den er bei der Unterzeichnung seines Rücktritts empfunden habe, mache Mixa niemanden verantwortlich und niemandem Vorwürfe.

Ursprünglich hatte Mixa vor allem den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch, und den Vorsitzenden der Bayerischen Bischofskonferenz, den Münchner Erzbischof Reinhard Marx, scharf kritisiert: Sie hätten sich nicht brüderlich verhalten und ihn zum Rücktritt gedrängt. Mit dieser Begründung hatte Mixa am 24. April auch seinen drei Tage zuvor eingereichten Rücktritt widerrufen. Papst Benedikt XVI. nahm den Rücktritt dennoch am 8. Mai an. Der Papst reagierte damit auch auf ein Dossier, in dem Mixa angebliche Alkoholprobleme und angebliche homosexuelle Annäherungsversuche angelastet wurden.

In der am Mittwoch veröffentlichten Erklärung versprach Mixa auch, aus dem Bischofs-Palais auszuziehen. Das Bistum sucht ihm dafür im Gegenzug eine Übergangswohnung.

In dem offenen Brief an die Gläubigen, der auf der Homepage des Bistums veröffentlicht wurde, schrieb Mixa, er habe sich immer bemüht, einen richtigen Weg einzuschlagen. «Ich will keineswegs verschweigen, dass mir nicht immer alle diese Vorsätze in der rechten Weise gelungen sind», räumte der 69-Jährige ein. «Ich habe sicher auch viele Fehler gemacht, obwohl ich niemanden in irgendeiner Weise verletzen oder beschädigen wollte.»

Alois Glück, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), sagte zur Augsburger Erklärung: «Man kann nur begrüßen, dass es zu einer solchen Gemeinsamkeit gekommen ist.» Bedauerlich sei aber, dass dies nicht schon früher möglich gewesen sei: «Das hätte allen Beteiligten und vor allem der katholischen Kirche viel erspart», sagte Glück der Nachrichtenagentur dpa.