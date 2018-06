Essen (dpa) - Erbitterte Schlacht um Karstadt: Nach dem Zuschlag für den Investor Nicolas Berggruen vor gut zwei Wochen waren die Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Dramas um den insolventen Warenhauskonzern zunächst groß.

Doch schnell wurde klar, dass Berggruen den Kaufvertrag für Karstadt nur unter einem Vorbehalt unterschrieben hatte: Falls bis Mitte Juli keine Einigung mit dem Karstadt-Hauptvermieter Highstreet über die von Berggruen geforderten Mietsenkungen erzielt werden kann, wird der Vertrag nicht rechtskräftig. Die Folge: Dem Unternehmen mit bundesweit 25 000 Beschäftigten und 120 Warenhäusern könnte die Zerschlagung drohen.

Obwohl die Einigung offiziell erst bis Mitte Juli vorliegen muss, drängt die Zeit. Ohne Billigung der zahlreichen Gläubiger des kompliziert strukturierten Immobilienfonds Highstreet kann die Vereinbarung nicht geschlossen werden. Nach Informationen aus Verhandlungskreisen muss eine entsprechende Gläubigersitzung in der Regel mit einer Frist von 21 Tagen einberufen werden. Bei einem erneuten Treffen in London suchten Vertreter von Berggruen und Highstreet auch am Mittwoch weiter unter Hochdruck nach einer Lösung.

Um die Höhe der millionenschweren Mieten für die 86 zu Highstreet gehörenden Warenhäuser wird mit harten Bandagen gekämpft. Investor Berggruen setzt auf eine deutliche Reduzierung der Mieten und will dafür im Gegenzug die 25 000 Beschäftigten ungeschoren lassen. Von Highstreet bereits angebotene Mietreduzierungen von mehr als 400 Millionen Euro lehnte er als unzureichend ab.

Hauptvermieter Highstreet hatte die Warenhäuser für zusammen mehr als vier Milliarden Euro von der damaligen Karstadt-Mutter Arcandor unter Führung von Thomas Middelhoff übernommen. Durch den Verkauf verschaffte sich das Unternehmen damals Luft im Überlebenskampf, muss seitdem aber hohe Mieten für die Warenhäuser zahlen. Vermieter Highstreet steht unter dem Druck, für die Immobilien möglichst hohe Mieteinnahmen zu erzielen.

Fast genau ein Jahr nach der Insolvenz hatten sich Anfang Juni gleich mehrere Investoren ein Bieterrennen um die Übernahme des Warenhausunternehmens geliefert. Neben Berggruen waren auch der Investor Triton und der Immobilienfonds Highstreet mit eigenen Angeboten am Start. Der elfköpfige Gläubigerausschuss hatte sich schließlich mit einer Mehrheit von neun Stimmen für Berggruen entschieden und dabei erstmals in dem Verfahren kein einstimmiges Votum abgegeben. Bereits am folgenden Tag unterzeichnete Berggruen den Kaufvertrag, ohne zuvor die geforderte Einigung in der Mietfrage erzielt zu haben.

Allen Diskussionen um einen möglichen Rücktritt von dem Vertrag erteilte Insolvenzverwalter Klaus Hubert Görg in dieser Woche eine klare Absage: «An den Vertrag mit Berggruen bin ich gebunden, ob dies einzelnen Beteiligten gefällt oder nicht», stellte er in einem Schreiben an den Gläubigerausschuss fest.