Washington (dpa) - Die US-Regierung besteht auf einem Verbot von Tiefsee-Bohrungen im Golf von Mexiko. Ein Gericht hatte das sechsmonatige Verbot der US-Regierung gekippt. Jetzt will das Innenministerium ein neues vorläufiges Bohrverbot auf den Weg bringen. Das berichtet die «New York Times». Die neue Anordnung soll innerhalb der nächsten Tage erfolgen. Das Bundesgericht in New Orleans hatte ein erstes Moratorium für nichtig erklärt, da eine ausreichende Begründung fehle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.