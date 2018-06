Brüssel (dpa) - Nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko soll es für die Nordsee strengere Sicherheitsauflagen geben. Das will die EU- Kommission. Dazu prüft Energiekommissar Günther Oettinger derzeit die Notfallpläne der Ölkonzerne. Außerdem will er die Haftungsregeln für mögliche Unfälle unter die Lupe nehmen. Oettinger hat die Manager der Ölkonzerne, die in der Nordsee aktiv sind, für den 14. Juli nach Brüssel eingeladen. Im Herbst könnte die Kommission dann konkrete Gesetzesvorschläge machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.