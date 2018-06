München (dpa) - Der parteilose Präsidentschaftsbewerber Joachim Gauck kann in der Bundesversammlung mit Stimmen der bayerischen Freien Wähler rechnen. Das sagte ihr Fraktionschef Hubert Aiwanger nach einem Treffen in München. Die Mehrheit der zehn FW-Wahlleute will demnach ebenfalls den DDR-Bürgerrechtler unterstützen. Nach seiner Vorstellung wurde Gaucks Wagen auf dem Weg zum Münchner Flughafen in einen Unfall verwickelt. Ein Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Gauck und sein Chauffeur blieben unverletzt.

