Johannesburg (dpa) - «Tutto finito» für den Titelverteidiger: Nach einem blamablen Auftritt gegen die Slowakei hat sich Italien mit dem schlechtesten Ergebnis der Historie vorzeitig von der WM verabschiedet. Der viermalige Weltmeister erlebte beim 2:3 (0:1) eine der größten Pleiten der Geschichte.

Die «Squadra Azzura» steht vor einem Scherbenhaufen. «Ich übernehme die volle Verantwortung. Es tut mir furchtbar leid, dass meine Arbeit so endet. Wir wollten noch einmal Weltmeister werden, dies ist uns nicht gelungen. Ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit», sagte Italiens konsternierter Trainer Marcello Lippi.

Der frühere Nürnberger Robert Vittek mit einem Doppelschlag in der 25. und 73. Minute und Kamil Kopunek (89.) schossen den krassen Außenseiter ins Achtelfinale. Die Treffer von Antonio di Natale (81.) und Fabio Quagliarella (90.+2), der nach dem Schlusspfiff bittere Tränen der Enttäuschung vergoss, waren für die «Azzurri» zu wenig.

«Das ist ein Traum und unfassbar für die Slowakei. Ich kann es kaum glauben. Wir haben bis zum Ende gezittert, aber wir haben immerhin auch gegen den Weltmeister gespielt. Mal schauen, was für uns bei der WM noch drin ist. Vielleicht können wir für noch eine Überraschung sorgen», sagte Vittek und meinte stolz: «Ich bin der beste Stürmer in der slowakischen Geschichte. Das macht mich glücklich.»

Während die Slowaken ihren am 26. Juni geplanten Rückflug umbuchen müssen, heißt es für die Italiener Koffer packen. Das erstmalige Vorrunden-Aus seit der Endrunde 1974 in Deutschland bedeutet auch das Ende einer Ära. Weltmeister-Coach Lippi wird sein Amt nach der Heimkehr an Cesare Prandelli übergeben, der bis zur WM 2014 eine neue «Squadra Azzurra» formen muss. Auch Kapitän Fabio Cannavaro und Mittelfeld-Renner Gennaro Gattuso treten von der Auswahl-Bühne ab.

Im dramatischen Gruppenfinale entdeckte der Favorit seine Offensiv-Qualitäten erst, als es bereits zu spät war. Dennoch wäre Simone Pepe in der 95. Minute beinahe die Rettung gelungen, doch der Angreifer schoss aus acht Metern daneben. Zuvor hatten sich die Ereignisse in der Schlussphase überschlagen.

Nach Vitteks Doppelschlag sorgte di Natale zehn Minuten vor Ultimo mit dem 1:2 für Hoffnung. Dann erstarb Quagliarellas Jubel über das vermeintliche 2:2, weil der Schütze knapp im Abseits stand. Als Kopunek einen Konter zum 3:1 versenkte, schien alles gelaufen. Aber Italien kam durch einen Heber von Quagliarella noch einmal heran. Der Profi vom SSC Neapel hatte schon nach 68 Minuten Pech, als Martin Skrtel seinen Schuss mit dem Knie von der Linie kratzte.