Johannesburg (dpa) - Joachim Löw äußerte sich erleichtert nach dem Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Aber der Druck geht weiter: «England ist ein besonderes Spiel für alle», sagte der Bundestrainer nach dem 1:0 am Mittwochabend gegen Ghana.

Herr Löw, wie erleichtert sind Sie nach dem Weiterkommen?

Löw: «Es war ein intensives Spiel. Bei uns hat man in manchen Phasen gemerkt, dass der Druck vorhanden war in einem Spiel mit vielen jungen Spielern, die ihre erste WM spielen. Aber wir haben dem Druck standgehalten. Wir haben in einer wichtigen Phase das Tor erzielt durch Mesut Özil. Nachdem er eine große Chance vergeben hatte, hat er mit aller Entschlossenheit den Ball im Tor versenkt.»

Was bedeutet dieser Sieg für den weiteren Turnierverlauf?

Löw: «Für so eine junge Mannschaft ist es gut, durch so ein Stahlbad zu gehen in einem Spiel um alles oder nichts. Wir freuen uns jetzt auf das Spiel gegen England. Das ist immer etwas ganz Besonderes. Es lebt ja auch von der Geschichte, da könnte man viele Dinge erzählen. Das ist ein besonderes Spiel für alle.»

Warum haben Sie Jérome Boateng für Badstuber ins Team genommen?

Löw: «Ghana hatte drei unglaublich schnelle Spieler vorne. Da war es wichtig, Boateng mit seiner Schnelligkeit in der Abwehr zu haben. Er ist auf den ersten zehn, 15 Metern sehr schnell. In der Defensive hat er das gut gemacht. Ich konnte nicht erwarten, dass er in der Offensive viele Akzente setzt.»