Offenbach (dpa) - Glaubt man den Bauernregeln, steht Deutschland bis weit in den August ein Traumsommer ins Haus. «Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag» - der Siebenschläfertag am Sonntag jedenfalls fällt hochsommerlich aus.

Mit den Temperaturen geht es nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stetig aufwärts: «Am Freitag bis 27 Grad, am Samstag bis 29 Grad, und am Sonntag wird im Rheintal sicherlich sogar die 30-Grad-Marke erreicht», sagte Meteorologe Helmut Malewski am Donnerstag. Nur an der Küste ist es bei Werten um 20 Grad kühler.

Hoch «Wendelin» wird am Samstag nach dem Durchzug einer leichten Störung von Hoch «Xerxes» abgelöst. Am Freitagnachmittag sind örtlich Schauer und Gewitter möglich, insgesamt bleibt es aber sommerlich warm. Am Sonntag scheint die Sonne und es ist weitgehend trocken, nur im südlichen Bergland sind einzelne Wärmegewitter möglich. Auch die nächste Woche beginnt mit viel Sonne und hochsommerlichen Temperaturen.

Die «Siebenschläferregel» zum Wetter am 27. Juni ist nach historischen Wetterbeobachtungen aus der Landwirtschaft entstanden. Tatsächlich bilden sich häufig Ende Juni stabile Großwetterlagen aus, wenn auch die modernen Meteorologen sich nicht auf präzise Vorhersagen über sieben Wochen einlassen wollen. Und so ist auch in diesem Jahr nur das Wetter der kommenden Woche relativ verlässlich vorherzusagen. Immerhin zeigten statistische Auswertungen, dass die Siebenschläferregel eine Trefferquote von 62 bis 70 Prozent habe, erläutert der DWD.