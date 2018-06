Paris/Monte Carlo (dpa) - Der frisch verlobte Fürst Albert II. von Monaco und seine Auserwählte Charlene Wittstock (32) wollen sich mit dem Gang vor den Traualtar noch rund ein Jahr Zeit lassen.

«Die Hochzeit wird nächsten Sommer stattfinden», sagte der 52-Jährige in einem Exklusivinterview der Tageszeitung «Nice-Matin». Einen konkreten Termin verriet er allerdings noch nicht.

Zu Ankündigung seiner Verlobung mit der 20 Jahre jüngeren Südafrikanerin meinte Albert: «Ich weiß, dass die monegassische Bevölkerung lange auf diesen Moment gewartet hat. Heute will ich meine Freude mit ihr teilen.» Von den Menschen im Fürstentum wünsche er sich, dass sie seine zukünftige Ehefrau mit Wohlwollen aufnehmen. Charlene liebe Monaco und kenne es bereits sehr gut. Sie sei eine Frau von großer Sensibilität und Offenheit gegenüber anderen, sagte Albert, der lange als hartnäckiger Junggeselle galt.

Das Fürstenhaus an der Côte d'Azur hatte am Mittwoch offiziell die Verlobung des Paares bekannt gegeben. Über eine bevorstehende Vermählung war schon lange spekuliert worden. Zuletzt hatten die Gerüchte am Wochenende neue Nahrung bekommen. Da hatte der Fürst der Grimaldi-Dynastie die frühere Profi-Schwimmerin mit zur Traumhochzeit von Schwedens Kronprinzessin Victoria genommen.