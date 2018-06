Inhalt Seite 1 — Özil erlöst Deutschland: Nun gegen England Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (dpa) - Fußball-Deutschland atmet auf - und darf sich nach einem Traumtor von Mesut Özil zum 1:0 (0:0)-Sieg gegen Ghana auf den Klassiker gegen England freuen.

Mit Zittern und viel Mühe hat die junge deutsche Mannschaft die extreme Drucksituation gegen Ghana gemeistert und kann nach dem Sieg im Vorrunden-Finale mit neuen Hoffnungen ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft gegen den Erzrivalen von der Insel gehen.

«Das ist sicher eine besondere Begegnung. Das wird ein Spiel werden, das allen große Vorfreude bereitet. Wir werden versuchen, dann einige Dinge besser zu machen», sagte Bundestrainer Joachim Löw. «Man hat gemerkt, dass ein großer Druck auf der jungen Mannschaft lastet. Aber auch solche Spiele muss man gewinnen. Das haben wir geschafft und darüber bin ich glücklich.»

Auch Matchwinner Özil war happy. «Ich musste schon vor der Halbzeit das 1:0 machen. Dass ich diese Chance vergeben habe, war sehr bitter für mich. Aber ich wusste, dass ich noch ein Tor mache. Vor mir stand keiner, das habe ich einfach geschossen», schilderte der Bremer die Szene in der 60. Minute, die die Partie vor 83 391 Zuschauern im Soccer City Stadion zugunsten der DFB-Auswahl entschied. «Wenn wir die Leistung von heute abrufen, können wir auch die Engländer bezwingen», blickte Özil selbstbewusst voraus.

«Die Mannschaft hat sich schwergetan. Ich hatte das Gefühl, da fehlte das Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, gegen England wird es eine Leistungssteigerung geben», bilanzierte DFB-Präsident Theo Zwanziger die aufregenden 90 Minuten. Auch Kapitän Philipp Lahm atmete erleichtert auf: «Es war auch Glück dabei. Der Druck war groß, aber wir haben ihm standgehalten. Die Mannschaft ist jung und hat das bewältigt.» Nun sei die Vorfreude auf England groß. Am 27. Juni in Bloemfontein steht das 32. Duell gegen den Erzrivalen an.

Zu einem Problem könnte in diesem K.o.-Spiel eine Blessur des starken Bastian Schweinsteiger werden, der sich zehn Minuten vor dem Ende an den linken Oberschenkel griff und für Toni Kroos das Feld verließ. «Schweinsteiger musste raus, er hatte muskuläre Probleme», erklärte Löw, der die Auswechslung als «Vorsichtsmaßnahme» bezeichnete. Auch Matchwinner Özil humpelte leicht beim Gang in die Kabine. Von weiteren Gelben Karten blieben die fünf vorbelasteten deutschen Spieler in der Partie gegen die Ghanaer verschont.

Die Angst vor einem Versagen schien der deutschen Mannschaft im Alles-oder-Nichts-Spiel lange Zeit die Beine zu lähmen, einer schob die Verantwortung auf den anderen, dann wurde Özil noch Vorarbeit des jüngsten deutschen Spielers Thomas Müller zum Matchwinner. Der Bremer, der in der ersten Halbzeit eine Riesenchance ausgelassen hatte, jagte das Zuspiel des Münchners aus 18 Metern in den Torwinkel. Neun Minuten zuvor hatte eine Klasseparade von Torhüter Manuel Neuer gegen Andre Ayew das deutsche Team im Spiel gehalten.