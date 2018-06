Hamburg (dpa) - Die deutsche Nationalelf hat bei ihrem 1:0-Sieg gegen Ghana für eine Rekordquote während der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft gesorgt.

29,19 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 79,7 Prozent) verfolgten nach Senderangaben ab 20.30 Uhr in der ARD das Zitterspiel, in dem sich die Mannschaft für das Achtelfinale qualifizierte. Die Auftakt-Begegnung gegen Australien hatten 27,91 Millionen Menschen gesehen, die Niederlage gegen Serbien 22,01 Millionen.

Von einem Allzeit-Hoch war die Nationalmannschaft jedoch noch einen Tick entfernt. Das WM-Halbfinale 2006 gegen Italien wollten 29,66 Millionen Zuschauer sehen, und das EM-Halbfinale zwischen Deutschland und der Türkei vor zwei Jahren 29,54 Millionen. So ganz zu vergleichen sind die Werte jedoch nicht, denn vor zwei Jahren wurden von der GfK-Fernsehforschung in Nürnberg noch nicht die Zuschauer erfasst, die bei Freunden zu Besuch waren.

Der tatsächliche Publikumszuspruch der Partie am Mittwochabend dürfte jedoch höher liegen, denn die GfK misst nicht die Zahl der Menschen, die beim sogenannten Public Viewing auf öffentlichen Plätzen und in Kneipen vor den Bildschirmen und Großleinwänden standen. Auch die Fußballfans, die das Spiel auf der Bezahlplattform von Sky sahen, sind in der GfK-Quote nicht enthalten. Ausländer, die nicht in der EU sind, wie zum Beispiel Türken, wurden ebenso nicht mitgezählt.

Der ARD bescherte das Spiel einen rekordverdächtigen Tagesmarktanteil von 43,2 Prozent. Die Konkurrenz hatte es dementsprechend schwer: Am besten schlug sich die ZDF-Wiederholung des Films «Wer im Glashaus sitzt...» in der Reihe «Zwei Ärzte sind einer zu viel» mit 1,91 Millionen Zuschauern (5,2 Prozent). Die RTL- Reihe «Helfer mit Herz» schalteten 1,16 Millionen Menschen (3,4 Prozent) ein, danach 0,73 Millionen (2,0 Prozent) «Die Ausreißer».

Die Vox-Krimiserie «Criminal Intent» interessierte noch 0,98 Millionen Zuschauer (2,6 Prozent), der ProSieben-Tanzfilm «Step Up» 0,74 Millionen (2,1 Prozent), der Sat.1-Thriller «Tornado» 0,88 Millionen. Einen Topwert verbuchten dagegen die ARD-«Tagesthemen» in der Halbzeitpause gegen 21.20 Uhr mit 25,36 Millionen Zuschauern (69,3 Prozent). Das Nachmittagsspiel zwischen Slowenien und England und Slowenien hatte in der ARD um 16 Uhr 5,99 Millionen Zuschauer (47,8 Prozent).