Inhalt Seite 1 — «Großmaul» Rooney schweigt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Port Elizabeth (dpa) - Das «Großmaul» zog es vor zu schyweigen. Wayne Rooney wich den Blicken aus, schlängelte sich in der Interview-Zone an den Mitspielern vorbei und verweigerte jegliche Auskunft.

Eine Dame vom englischen Verband schirmte den grimmigen Superstar in der Krise nach dem dritten schwachen Spiel ab und geleitete ihn zum Bus. Dieses vielsagende Schweigen war für die englischen Reporter mindestens so enttäuschend wie Rooneys Auftritt aus dem Rasen.

Rooney sucht vor dem Knüller gegen Deutschland seine Form - und findet in den Heimatblättern nur wenig schmeichelhafte Kommentare und schlechte Noten. Nur wegen seiner Knöchelblessur ging der Boulevard, der ihn bereits als «Pitbull-Primadonna» verspottet hatte, nach dem 1:0-Sieg gegen Slowenien ein bisschen pfleglicher mit dem schwächelnden Torjäger um. Die Freude über den doch noch geglückten Einzug in die K.o.-Runde stand im Vordergrund. Und die Sorge, ob Rooney denn überhaupt fit ist für das Dauer-Duell mit der DFB-Elf.

Das Sprunggelenk tut weh, doch der bullige Angreifer will gegen den Lieblingsgegner dabei sein. «Mein Knöchel wird schon okay sein», will die «Sun» von Rooney erfahren haben. «Wegen seines Knöchels war Wayne nicht so gut», sagte Trainer Fabio Capello und nahm seinen Schützling in Schutz: «Er hatte ein paar Probleme, daher habe ich ihn ausgewechselt.»

Ob der Stürmer von Manchester United in der derzeitigen Verfassung ein Verlust für das Team wäre, ist ein ganz andere Frage. Ein Pfostenknaller, das war alles, was er gegen Slowenien zustande brachte. Von den kraftstrotzenden Dribblings und den wuchtigen Schüssen war sonst nichts zu sehen. Der Millionen-Mann, der in der abgelaufenen Saison 26 Liga-Tore in 32 Spielen erzielte, blieb immer wieder an den Mittelklasse-Verteidigern der Slowenen hängen.

«Wayne hat einige Kritik einstecken müssen, aber er hat seine Socken durchgerannt und seine Qualität gezeigt», sagte Kapitän Steven Gerrard und versicherte: «Tore von ihm liegen in der Luft.»

Vor ein paar Tagen war Rooney noch weniger kleinlaut als nach dem Slowenien-Match und nahm Deutschland ins Visier. «Es wäre schön, sie zu schlagen», hatte der englische Stürmer getönt. Und bei der «Sun» erscheint er als Großmaul, das forderte: «Bringt mir die Deutschen. Ich will sie raushauen!»