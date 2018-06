Leverkusen (dpa) - Geld oder Herz? Nationalspieler Michael Ballack soll sich in wenigen Tagen entscheiden, ob er zu Bayer 04 Leverkusen zurückkehrt oder womöglich die erheblich bessere Offerte vom VfL Wolfsburg annimmt.

«Wir haben am Montag Trainingsauftakt und möchten bis dahin wissen, welchen Kader wir haben», sagte Wolfgang Holzhäuser, Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten vom Rhein, der Nachrichtenagentur dpa. «Wenn nicht nur der finanzielle Aspekt eine Rolle spielt, sind wir nicht chancenlos», hofft Holzhäuser, dass die emotionale Nähe Ballacks zum Werksclub den Ausschlag gibt. Der 33-jährige Mittelfeldakteur spielte bereits von 1999 bis 2002 in Leverkusen und schaffte dort in 79 Spielen den Durchbruch zum Star. Um nichts unversucht zu lassen, ist Bayer-Sportdirektor Rudi Völler sogar zu Ballack nach Sardinien geflogen, um den 98-maligen Nationalspieler von der Rückkehr zum Werksclub zu überzeugen, bestätigte Bayer einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung.

Ballack wird am Wochenende von der italienischen Insel nach Deutschland zurückkehren. In München will er sein verletztes Syndesmoseband untersuchen lassen. Geplant ist zwar eine Weiterreise zur Fußball-WM nach Südafrika, doch dies dürfte abhängig vom Ausgang der Achtelfinalpartie zwischen Deutschland und England am Sonntag sein. Offen ist, ob Ballack schon am 28. Juni als spektakulärer Neuzugang in Leverkusen präsentiert werden kann oder vorher absagt.

«Wegen ihm sollte man sich sich nach der Decke strecken, so weit es wirtschaftlich vertretbar ist», sagte Bayer-Torwart René Adler in einem Interview mit dem Sportmagazin «Kicker». «Wir würden ihn mit offenen Armen empfangen. Weil wir wissen, dass er uns mit seiner enormen Erfahrung viel geben kann.»

Ob Emotionen und Sympathie den Ausschlag bei dem Millionen-Poker geben, ist angesichts der um schätzungsweise fünf Millionen Euro differierenden Angebote wenig gewiss. Zumal Ex-Meister Wolfsburg alles daran setzt, Ballack zu locken. Allerdings geht der VW-Club deutlich defensiver als Bayer mit dem möglichen Deal um. VfL-Manager Dieter Hoeneß sagte nur: «Es bleibt dabei, dass wir uns an öffentlichen Spekulationen nicht beteiligen».

Klar ist, dass vor allem VW-Chef Martin Winterkorn inzwischen hinter den Kulissen an einer Verpflichtung arbeitet. Das Angebot der Niedersachsen soll mit rund 17 Millionen Euro für zwei Jahre laut Wolfsburger Medien deutlich höher liegen als die zwölf Millionen, die Bayer aufruft. Als sicher gilt, dass beide Clubs immer noch mindestens um eine Million Euro pro Jahr auseinanderliegen.

Damit dürfte auch Ballack, der nicht mehr auf einen hoch dotierten Vertrag angewiesen ist, ins Grübeln kommen. Ein wichtiger Aspekt scheint auch Ballacks Frau Simone zu spielen. Entscheidend sei, ob sie sich auch mit einem Wechsel nach Wolfsburg anfreunden könne, heißt es im Wolfsburger Umfeld. Beim VfL ist man sich jedenfalls sicher, dass das eigene Angebot auch unabhängig vom finanziellen Aspekt lukrativer ist. Laut «Kicker» soll sich Ballack nach zwei Jahren entscheiden können, ob er bei VW einen Job als Repräsentant oder einen Posten beim VfL übernimmt.