Erasmia (dpa) - Der Poker von Nationalspieler Arne Friedrich um einen neuen Verein läuft weiter. Der Erstliga-Vertrag des 31-Jährigen, der in den WM-Gruppenspielen des deutschen Nationalteams in Südafrika zu den besten DFB-Akteuren gehörte, mit Hertha BSC läuft zum Monatsende aus.

Der Berliner Absteiger könnte zwar eine Option ziehen, um Friedrich auch in der 2. Liga weiter zu beschäftigen, doch dann müsste Hertha den 75-maligen Auswahlspieler zu Erstliga-Bedingungen weiterbezahlen. Sein Berater Jörg Neubauer schnürt offenbar eine Ablösepaket.

«Derzeit ist noch alles offen», berichtete Friedrich in Südafrika. Eine angebliche Einigung mit dem VfL Wolfsburg, wo der ehemalige Hertha-Manager Dieter Hoeneß inzwischen die Fäden zieht, hatte der Berliner schon vorher dementiert. «Wir werden sehen, was noch passiert bei diesem Turnier und welche Anfragen kommen», ergänzte Friedrich in Bezug auf mögliche neue Offerten, die ein weiterhin starker WM-Auftritt noch bringen könnte.