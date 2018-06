Valencia (dpa) - Aus dem Rennstall BMW Sauber F1 wird nach Ende der Formel-1-Saison wieder das Sauber F1 Team. Damit wird ein Jahr nach dem Ausstieg von BMW beim Schweizer Team der Name des Münchener Automobil-Konzerns gestrichen.

Die Formel-1-Kommission stimmte in dieser Woche einem entsprechenden Antrag von Teamchef- und -besitzer Peter Sauber zu. Vor der Saison war der Rennstall noch als BMW Sauber F1 Team für die WM eingeschrieben worden, um die Prämien des Vorgängerteams nicht zu verlieren.

BMW hatte das Privatteam Anfang 2006 übernommen und war Ende 2009 aus der Formel 1 ausgestiegen. Nach langem Hin und Her kaufte Sauber sein einseitiges Team wieder zurück. Auf der Homepage tauchte der Name des Ex-Partners bereits nicht mehr auf. In dieser Saison läuft es für Sauber nur mäßig. Lediglich einen Punkt haben die Schweizer vor dem neunten von 19 Rennen am 27. Juni in Valencia auf dem Konto.