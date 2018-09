Petraeus soll rasch nach Afghanistan

Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama erwartet einen raschen reibungslosen Kommandowechsel in Afghanistan. Gestern hatte sich Obama vom bisherigen Oberbefehlshaber Stanley McChrystal getrennt. Zum Nachfolger nominierte er General David Petraeus. Petraeus muss noch vom Senat bestätigt werden. Die Anhörung des ehemaligen US-Oberbefehlshabers im Irak soll spätestens am kommenden Dienstag stattfinden. McChrystal hatte sich in einem Zeitschriften- Artikel abfällig über mehrere Regierungsmitglieder und Diplomaten geäußert.

Mahnung an G8-Gipfel: Vergesst die Ärmsten nicht

Toronto (dpa) - Vor dem G8-Gipfel in Kanada fordern Weltbank und die Vereinten Nationen mehr Hilfe für die Ärmsten. Die schleppende Erholung der Weltwirtschaft gefährde erste Erfolge der Armutsbekämpfung, warnte die Weltbank. Auch UN-Generalsekretär Ban Ki Moon will den führenden Wirtschaftsmächten beim anschließenden G20- Gipfel ins Gewissen reden. Die führenden Wirtschaftsnationen streiten vor den am Freitag beginnenden Treffen weiter, ob die internationale Finanzwirtschaft an den Milliarden-Kosten der Krise beteiligt werden kann.

Mehrbelastungen für Versicherte wahrscheinlicher

Berlin (dpa) - Das im kommenden Jahr drohende Kassen-Defizit von elf Milliarden Euro wird ohne höhere Belastungen für die gesetzlich Krankenversicherten nicht auszugleichen sein. Das machten Gesundheitspolitiker von Union und FDP nach einem weiteren Treffen in Berlin klar. Details nannten sie nicht. Es zeichnet sich aber ab, dass auf die 50 Millionen Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen ein Zusatzbeitrag zwischen zwölf und 14 Euro im Monat zukommt.

Merkel hält am Sparpaket fest