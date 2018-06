Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will trotz einer geringeren Neuverschuldung keine Abstriche am Sparpaket machen. Sie zeigte sich indirekt skeptisch gegenüber neuen Forderungen nach Steuersenkungen. «Wir freuen uns, wenn die Steuereinnahmen sich besser entwickeln. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir eine Rekordverschuldung in diesem Jahr auf uns genommen haben», sagte die CDU-Chefin dem ARD-«Morgenmagazin». Für dieses Jahr werden neue Kredite von 60 bis 63 Milliarden Euro erwartet - bis zu 20 Milliarden weniger als geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.