Los Angeles (dpa) - Von wegen Frack und teures Brautkleid: Hollywoodstar Harrison Ford (67) und Calista Flockhart (45) ließen sich in ganz lässigen Outfits trauen. Er trug eine Wrangler-Jeans, sie ein weißes Sommerkleid, berichtete «People.com», eine gute Woche nach der Blitzhochzeit des langjährigen Paares.

Flockharts neunjähriger Adoptivsohn Liam durfte die Ringe reichen, der Gouverneur von New Mexico richtete die schlichte Trauung im Garten seiner Villa in Santa Fe aus. Für exotische Flitterwochen war zunächst keine Zeit, Ford stand wenige Tage später schon wieder vor der Kamera. Der «Indiana Jones»-Star dreht in Santa Fe den Streifen «Cowboys and Aliens».