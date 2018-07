Wien/Klagenfurt (dpa) - Der Lese-Wettstreit um den Ingeborg-Bachmann-Preis hat mit harscher Kritik begonnen. Zum Auftakt fiel die junge deutsche Autorin Sabrina Janesch in Klagenfurt bei der Jury durch: schiefe Bilder und eine biedere Sprache, so lauteten einige Kritikpunkte.

Insgesamt gehen bis Samstag in der Stadt in Österreich 14 Autoren mit ihren Texten an den Start. Die bisher eher unbekannten Schriftsteller müssen ihre unveröffentlichten Stücke der Expertenjury vortragen, die danach vor Publikum darüber diskutiert. Am Sonntag soll der Gewinner feststehen.

Mit ihrer Vertriebenengeschichte machte Sabrina Janesch den Anfang. Die 1985 geborene Frau nahm sich in dem Auszug aus ihrem Roman «Katzenberge» der Erinnerungen ihres Großvaters an, eines Heimatvertriebenen. Aus der Sicht der Enkelin erzählte Janesch, wie sich der Mann in der Fremde eine neue Heimat schaffen muss.

Immerhin habe Janesch ein sehr schwieriges Thema gewählt, lobte die Jury nach der Lesung am Donnerstagvormittag. Doch der Text sei dem hohen Anspruch nicht gerecht geworden. «Es kommt am Ende doch eine relativ harmlose Geschichte heraus, die mit sehr bekannten Mitteln Spannung aufbaut», sagte deutsche Autor und Literaturjournalist Hubert Winkels.

Am Sonntagvormittag gibt die Jury dann bekannt, wer ihrer Ansicht nach der Beste war und die mit 25 000 Euro dotierte Auszeichnung bekommt. Der Ingeborg-Bachmann-Preis gilt als einer der renommiertesten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. Er ist nach der Dichterin Ingeborg Bachmann (1926-1973) benannt, die in der österreichischen Stadt Klagenfurt geboren wurde.

Neun der Bewerber kommen aus Deutschland, drei aus Österreich und zwei aus der Schweiz. Mit nur fünf Teilnehmerinnen ist der weibliche Anteil geringer als in den Jahren zuvor.

Im vergangenen Jahr machte der deutsche Autor Jens Petersen mit seinem Roman «Bis dass der Tod» über Sterbehilfe das Rennen.