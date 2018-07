Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock (45) hat bei einem Benefiz-Konzert in Nashville (US-Staat Tennessee) Humor bewiesen, der mit tobendem Applaus belohnt wurde. Mit einer Gitarre in der Hand erschien die Schauspielerin überraschend auf der Bühne, um den Country-Star Faith Hill anzukündigen.

Sie wolle allerdings selbst eine Kostprobe ihrer Musik von sich geben, versprach Bullock den 15 000 Konzertgängern. «Ruhe bitte», grinste der Star, griff zur Gitarre und stimmte den Deep Purple Song «Smoke on the Water» an. Nach einigen schrägen Tönen habe sie lachend aufgegeben, berichtete «Usmagazine.com». Faith Hill, Ehefrau von Bullocks Co-Star Tim McGraw in dem Film «Blind Side - Die große Chance», hatte die Schauspielerin zu dem Auftritt überreden können. Bei dem Konzert wurden Spenden für die Opfer der jüngsten Flutkatastrophe im Südosten der USA gesammelt.