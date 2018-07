London (dpa) - Nicht nur rotes, auch blaues Blut ist dicker als Wasser: Prinz Harry von Wales will seinem großen Bruder William mit Rat und Tat beistehen, wenn dieser eines Tages den Thron besteigt.

«Ich werde ihn immer - so gut ich kann - unterstützen», verspricht der 25-Jährige in einem TV-Interview, aus dem das US-Magazin «People» zitiert. Weiter sagt Harry: «Manchmal wird das nicht wertgeschätzt, was verständlich ist, weil ältere Brüder immer glauben, alles besser zu wissen. Aber ich werde ihm immer meine Meinung sagen, wenn es nötig ist.» Auch Prinz William (28) kommt in der Fernsehdokumentation zu Wort. Darin bezeichnet er Harry als «Freigeist» mit einem großen Herzen.