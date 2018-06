Inhalt Seite 1 — Müller freut sich auf «geilen Gegner» England Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erasmia/Johannesburg (dpa) - Die lähmenden Versagens-Ängste sind weg, nach dem «Stahlbad» gegen Ghana kann Joachim Löws junge Truppe bei ihrer aufregenden WM-Safari nun mehr gewinnen als verlieren.

Der erlösende Schlusspfiff nach der 1:0-Zitternummer in Johannesburg war kaum verklungen, da kreisten die Gedanken nur noch um den heißen Achtelfinal-Knüller gegen England. «Ein geiler Gegner», jauchzte Youngster Thomas Müller voller Vorfreude. Aber Routinier Arne Friedrich mahnte, dass schwarz-rot-goldene Euphorie allein gegen den Fußball-Erzrivalen nicht ausreichen wird: «Wir haben kein gutes Spiel gemacht gegen Ghana. Diese Leistung wird gegen England nicht reichen - in allen Mannschaftsteilen.»

Joachim Löw grübelte schon in der Nacht über den nächsten WM- Schlachtplan, in dem ihn ein zentrales Fragezeichen bis zum Showdown am Sonntag (16.00 Uhr) in Bloemfontein um den Schlaf bringen könnte. Der Einsatz von Mittelfeldchef Bastian Schweinsteiger ist wegen einer Oberschenkelverhärtung gefährdet, auch der gegen Ghana von Löw ins kalte Wasser geworfene Abwehrspieler Jérome Boateng droht mit einer verhärteten Wade auszufallen. «Bei beiden wird es kritisch», berichtete Assistent Hansi Flick. Die medizinische Abteilung pflegt Schweinsteiger rund um die Uhr. Notfallpläne mit Toni Kroos müssen aber erwogen werden.

Löw weiß, dass alles passen muss, um die Engländer zur Not auch wieder im Elfmeterschießen zu schlagen und danach wie bei der Heim-WM 2006 erneut die Argentinier im Viertelfinale herausfordern zu dürfen. «Auch wenn England bislang nicht die allerbeste Form gezeigt hat - diese Mannschaft ist mit hervorragenden Spielern besetzt, ob Gerrard, Lampard, Cole und natürlich Wayne Rooney. Diese Mannschaft ist brandgefährlich», erklärte Löw. «Sollte Schweinsteiger ausfallen, wäre das für unser Spiel nicht gerade von Vorteil.»

Der Bundestrainer dürfte das Team ohnehin umbauen: Miroslav Klose steht nach seiner Sperre wieder als Mittelstürmer bereit. Und Marcell Jansen ist nach seinem Kurzeinsatz im Vorrunden-Finale eine heiße Option als linker Verteidiger. «Schon vor dem Ghana-Spiel hatte ich mit dem Trainer darüber gesprochen, ob ich von Anfang an spiele», verriet der lange verletzte Hamburger.

In Windeseile müssen die vielen Turnier-Neulinge um Torschütze Mesut Özil und Torhüter-Rückhalt Manuel Neuer in Südafrika ganz neue Drucksituationen aushalten und immer größere Aufgaben meistern. «Für so eine junge Mannschaft ist es gut, durch so ein Stahlbad zu gehen in einem Spiel um alles oder nichts», hofft Löw auf einen wichtigen Erfahrungsgewinn aus dem Ghana-Spiel. «Der Rucksack, den man aufhatte, war groß und schwer», hatte auch Flick beobachtet.

Es ist ein Leben in Extremen, wie bei Özil. Erst vergab der 21-Jährige eine Großchance (25.), dann traf der Zauberlehrling traumhaft aus der Distanz (60.). «Ich bin erleichtert, dass ich mein erstes Turniertor gemacht habe», sagte der Bremer. «Nachdem er eine große Chance vergeben hatte, hat er mit aller Entschlossenheit den Ball im Tor versenkt», lobte Löw den jungen Spielmacher.