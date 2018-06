Huntsville/Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama macht den führenden Wirtschaftsnationen der Welt vor, wie man der Finanzwirtschaft Zügel anlegt. Passend zum G8- und G20-Gipfel in Kanada einigte sich das amerikanische Parlament am Freitag auf schärfere Spielregeln für die Branche.

Das Gesetz kann wohl noch im Juli in Kraft treten. Währenddessen verteidigte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Streit um die richtige Wirtschaftspolitik die europäische Linie gegen die USA. Die Europäer mit Deutschland an der Spitze sehen eine dauerhafte Erholung der Weltwirtschaft nur, wenn zuvor die Schuldenberge abgebaut werden. Die USA fordern von ihren europäischen Partnern hingegen, die Konjunktur weiter mit staatlichen Ausgaben anzukurbeln.

«Wir haben jetzt aber auch wieder robuste Wachstumsraten», sagte Merkel. «Deshalb ist es jetzt auch an der Zeit, die Defizite zu reduzieren».

Mit ihren neuen Bankgesetzen gehen die USA im Vergleich zu den anderen führenden Wirtschaftsnationen (G20) in Vorlage. Nicht einmal die Europäer, die nach dem dem Fast-Zusammenbruch des globalen Finanzsystems im September 2008 harte Konsequenzen angekündigt hatten, sind mit ihren Gesetzen annähernd so weit.

Die Chefs der sieben führenden Industriestaaten und Russlands (G8) machten im kanadischen Huntsville am Freitag den Auftakt für einen beispiellosen Gipfelmarathon, der bis Sonntag dauert.

Am Samstag schließt sich an das Treffen der Acht erstmals unmittelbar ein G20-Gipfel an, zu dem dann auch aufstrebende Volkswirtschaften wie China, Indien und Brasilien kommen. Dann stehen die Gesundung der Weltwirtschaft und Finanzmarktreformen auf der Tagesordnung. Obama nannte die Einigung zur US-Finanzbranche einen «großartigen Fortschritt». Die Wall Street werde haftbar gemacht. Die US-Banken bekommen damit 80 Jahre nach der Großen Depression neue Spielregeln.

Amerikanische Institute hatten vor der Finanzkrise jahrelang mit hochspekulativen Wertpapieren auf ungedeckte Eigenheim-Kredite gezockt - bis die Blase platzte. Am 15. September 2008 ließ die US-Regierung die Investmentbank Lehman Brothers pleitegehen. Danach stand das globale Finanzsystem vor dem Zusammenbruch. Weltweit mussten Regierungen Banken mit Milliarden vor dem Untergang bewahren.