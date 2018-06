Sterbehilfe: BGH stärkt Selbstbestimmungsrecht der Patienten

Karlsruhe (dpa) - Mit einem Grundsatzurteil zur Sterbehilfe hat der Bundesgerichtshof das Selbstbestimmungsrecht von Patienten gestärkt. Ärzte dürfen demnach auch dann lebensverlängernde Maßnahmen abbrechen, wenn der unmittelbare Sterbevorgang noch nicht begonnen hat. Dem Urteil zufolge kommt es nicht darauf an, ob der Abbruch durch aktive Handlungen erfolgt, zum Beispiel, indem man einen Ernährungsschlauch entfernt. Auch bei bewusstlosen Patienten sei allein deren mutmaßlicher Wille entscheidend.

Merkel verteidigt deutschen Sparkurs in Kanada

Huntsville (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibt in der internationalen Debatte um die richtige Finanzpolitik hart. Am Rande des G8-Gipfels im kanadischen Huntsville wies sie die erneute Kritik aus den USA am deutschen Sparkurs zurück. Zugleich räumte sie der weltweiten Einführung einer Bankenabgabe und Transaktionssteuer beim anschließenden G20-Gipfel in Toronto kaum Chancen ein. Im Entwurf der G20-Abschlusserklärung ist von einer Bankenabgabe, wie sie Merkel fordert, auch keine Rede.

Stipendiengesetz im Bundesrat durchgefallen

Berlin (dpa) - Das Stipendienprogramm der Bundesregierung ist im Bundesrat durchgefallen. Außer Baden-Württemberg lehnten alle anderen Länder im Finanzausschuss das vom Bundestag schon verabschiedete Gesetz ab. Weiter offen ist die geplante Bafögerhöhung. Hier drängt der Finanzausschuss auf eine stärkere Kostenbeteiligung des Bundes. Zuvor hatte bereits der Kulturausschuss der Länderkammer gegen das umstrittene Stipendienprogramm gestimmt. Folgt der Bundesrat den Empfehlungen der beiden Ausschüsse, ist das Gesetz hinfällig.

Israel lockert diplomatische Gaza-Blockade