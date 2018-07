Inhalt Seite 1 — USA und Russland packen Wirtschaftsbeziehungen an Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington (dpa) - Nach Fortschritten in zentralen Sicherheitsfragen nehmen die USA und Russland nun die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen in Angriff.

Angesichts eines deutlich freundlicheren Klimas zwischen beiden Ländern versprach US-Präsident Barack Obama nach einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Dmitri Medwedew am Donnerstag, sich für einen Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation WTO einzusetzen. Medwedew gab der Hoffnung Ausdruck, dass sein Besuch «symbolischer Beginn einer Zusammenarbeit bei Innovation und Hochtechnologie» sei.

«Russland gehört in die WTO», sagte Obama. Eine solche Mitgliedschaft sei «gut für Russland, gut für Amerika und gut für die Weltwirtschaft». Nach den Worten des Präsidenten verkauft der US-Flugzeugkonzern Boeing derweil 50 Maschinen im Wert von vier Milliarden Dollar (3,3 Mrd Euro) nach Russland. Das Geschäft könne für bis zu 44 000 neue Jobs in der Luftfahrtindustrie sorgen.

Das Treffen folgte nur zwei Monate nach Medwedews letztem Besuch in den USA und vor dem Hintergrund eines «Neustarts» in den Beziehungen - gekrönt durch das START-Abrüstungsabkommen. Diesmal konnten sich die Präsidenten bei ihrer siebten Begegnung verstärkt den Bereichen Handel, Investitionen und Innovationen zuwenden.

Obama bezeichnete Medwedew bei einer gemeinsamen Pressekonferenz als «Freund und Partner». Als Zeichen des verbesserten Klimas zwischen Washington und Moskau lud er den Kremlchef zum Mittagsessen auf einen Hamburger nach Arlington nahe Washington ein. Medwedew sei «solide und verlässlich», betonte der US-Präsident.

Beide hätten bei ihrem Treffen darüber hinaus eine stärkere Zusammenarbeit der Geheimdienste sowie im Kampf gegen den Terror vereinbart. Zugleich wollten die USA und Russland ihre Politik mit Blick auf die Krise in Kirgistan abstimmen. Obama und Medwedew unterstrichen, dass die Parlamente beider Länder dem im April in Prag unterzeichneten Abrüstungsvertrag bald zustimmen sollen. Russland und die Vereinigten Staaten zögen auch beim Kampf gegen die Verbreitung von Nuklearmaterial sowie bei Sanktionen gegen Nordkorea und den Iran an einem Strang, fügt Obama hinzu.

Es gebe aber auch weiterhin Streitpunkte wie Georgien. Die USA verlangen den Abzug russischer Truppen aus den abtrünnigen Provinzen Süd-Ossetien und Abchasien. «Unsere beide Staaten stimmen in bestimmten Punkten nicht überein, wie im Falle Georgiens. Wir sprechen diese Differenzen offen an», sagte Obama.