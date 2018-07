Huntsville (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibt in der internationalen Debatte um die richtige Finanzpolitik hart. Am Rande des G8-Gipfels im kanadischen Huntsville wies sie die erneute Kritik aus den USA am deutschen Sparkurs zurück. Zugleich räumte sie der weltweiten Einführung einer Bankenabgabe und Transaktionssteuer beim anschließenden G20-Gipfel in Toronto kaum Chancen ein. Im Entwurf der G20-Abschlusserklärung ist von einer Bankenabgabe, wie sie Merkel fordert, auch keine Rede.

