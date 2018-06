Toronto (dpa) - Kritik vom EU-Kommissionspräsidenten vor dem G8- Gipfel: Die G8-Staaten haben nach den Worten von José Manuel Barroso ein Versprechen für die Hilfe armer Länder nicht eingehalten. Das sagte er am Abend in Toronto. Die Staats- und Regierungschefs der G8 hatten 2005 im britischen Gleneagles zugesagt, die jährlichen Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit bis dieses Jahr um 50 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Nach Schätzungen von Hilfsorganisationen fehlen 20 Milliarden Dollar. Der Gipfel der wichtigsten Industriestaaten in Kanada beginnt heute.

