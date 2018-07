Rustenburg (dpa) - Wayne Rooney ist für das WM-Achtelfinale der Engländer gegen Deutschland am Sonntag einsatzbereit. Der Stürmerstar habe heute das komplette Training mit der Mannschaft absolvieren können, hieß es aus dem Quartier der «Three Lions». Wegen einer Knöchelblessur war die Teilnahme des 24-Jährigen im Klassiker unsicher. Rooney sucht bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika noch seine Form. In den drei Gruppenspielen blieb der Hoffnungsträger der Engländer ohne Treffer.

