Pretoria (dpa) - Spanien und Chile haben sich als letzte Mannschaften für das Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika qualifiziert. Der Europameister gewann sein letztes Gruppenspiel in Pretoria gegen Chile mit 2:1 und schloss die Vorrundengruppe H als Erster vor den punktgleichen Südamerikanern ab. Spanien trifft im Achtelfinale auf Portugal, die Chilenen messen sich mit Rekordchampion Brasilien. Die Schweiz verpasste mit dem 0:0 gegen Honduras die Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde.

