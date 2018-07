Vilnius (dpa) - Litauen trauert: Der frühere Präsident Algirdas Brazauskas ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Der Ex- Präsident litt seit längerem an Krebs. Brazauskas war Anfang der 90er Jahre einer der Verantwortlichen für den Weg Litauens in die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. 1993 wurde er bei den ersten freien Wahlen zum Präsidenten gewählt. Von 2001 bis 2006 war der Sozialdemokrat Regierungschef in Litauen.

