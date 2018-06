Washington (dpa) - Sorge um Dick Cheney: Der frühere US- Vizepräsident ist am Abend wegen eines nicht näher definierten Unwohlseins in eine Klinik in Washington gebracht worden. Dort soll sich der 69-Jährige am Wochenende weiteren Untersuchungen unterziehen. Cheney war Vizepräsident unter George W. Bush von 2001 bis 2009. Er ist bereits mehrfach wegen Herzproblemen behandelt worden.

