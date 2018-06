Nürnberg (dpa) - Der Bundespräsidenten-Kandidat der schwarz- gelben Koalition, Christian Wulff, vertraut auf die Stimmen der CSU. Er glaube, dass die CSU hinter ihm stehe, sagte Wulff vor Beginn eines kleinen Parteitages der Christsozialen in Nürnberg. Der niedersächsische Ministerpräsident kam vor dem Delegiertentreffen mit den Wahlleuten der CSU zusammen. Wulff wird nach seiner Rede auf dem CSU-Parteitag noch die Landtagsfraktionen von FDP und Freien Wählern treffen. Die bayerische FDP hat Wulff ihre Unterstützung in der Bundesversammlung am 30. Juni zugesagt.

