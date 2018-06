Konstanz (dpa) - Bei einem Flugzeugabsturz in Konstanz am Bodensee sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Sportflugzeug sei kurz nach dem Start in der Nähe des Flughafens in Konstanz abgestürzt, teilte die Polizei mit. Die Unglücksursache ist noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.